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Корреспонденты ФАН вместе с армией Сирии вошли в освобожденный Хан-Шейхун

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Корреспонденты ФАН вместе с армией Сирии вошли в освобожденный Хан-Шейхун

Дамаск, 22 августа. Корреспонденты Федерального агентства новостей вместе с правительственной армией Сирийской Арабской Республики вошли в освобожденный от боевиков город Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Подробности ожидайте сегодня в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что армия Башара Асада заняла Хан-Шейхун без боевых столкновений после выхода боевиков из города.

Как отмечал портал Al Masdar, передовые отряды спецподразделений «Силы Тигра» заняли Хан-Шейхун без боя после продолжительных столкновений в окрестностях и выхода боевиков из населенного пункта. Этому предшествовало отсечение автодороги М5 к северу, что поставило боевиков в тупик.

САА объявила о полном контроле над городом. Члены бандитских формирований быстро отступали от Хан-Шейхуна, невзирая на заявления некоторых подразделений «Хайят Тахрир аш-Шам» о готовности сражаться до победного конца.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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