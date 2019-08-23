Сирийская армия уничтожает оплоты террористов в районах Хамы и Идлиба

Дамаск, 23 августа. Сирийская армия в сотрудничестве с российскими войсками продолжает военные операции в северной части провинции Хама и на юге Идлиба, где были освобождены многие деревни, в том числе населенные пункты Сукейк и Тель-Сукейк, расположенные в восточной части Идлиба. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Не так давно стало известно об освобождении деревень аль-Сахр и Тал-ас-Сахра, через несколько часов также стало известно, что освобождена деревня аль-Джайсат в южной части Идлиба.

«В ходе первой операции, когда армия продвинулась в направлении Заката, Сорока и Хасмина, боевики собрались вместе и установили четыре линии обороны для города Латамнех. К счастью, авиация нанесла удары по этим линиям с максимальным ущербом для террористических организаций», — рассказал ФАН один из военных.

Воинские части, действовавшие в этом районе, ответили на попытки боевиков проникнуть в освобожденные деревни.

«Теперь Сирийская арабская армия укрепляет регион, блокирует дороги и операции по разминированию и готова завершить операции в соответствии с приказами, либо на восток, либо на север напрямую. Нет места для перемещения», — добавил он.

Операции сирийской армии проводятся по нескольким направлениям одновременно, зачищая все вооруженные группировки в регионе.

Согласно источнику, подразделения сирийской армии начали вторую фазу военной операции в районе Идлиба, взяв контроль над Тал Сукейком и городом Сукейком. Эта фаза дополняет первую фазу продвижения с западной стороны к стратегическому городу Хан Шейхун.

Город Сукейк очень важен, он стал ключом к продвижению в стратегический город Хан Шейхун, оплот запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусры»1.

С другой стороны, военно-воздушные силы и ракеты интенсивно атакуют города Кафр-Зета, Аль-Латамина, Аль-Хубейт, последние крепости вооруженных группировок в северной части Хамы. Боевые самолеты также были нацелены на позиции боевиков в районе Хан-Шейхуна, который следует сразу за городом Аль-Хубейт с востока.

В результате сирийской армии удалось захватить город Таль ас-Сахер и аль-Джайсат, преодолев административные границы южной части Идлиба, в то время как вооруженные группировки ожидали нападения сирийской армии на оси Кафр-Зета, Аль-Латамина, Аль-Хубейт в северной части Хамы, которая считается последним оплотом группировки на этой оси.

Воздушные налеты на позиции боевиков в северной части Хамы и на юге Идлиба также продолжаются, военные самолеты нанесли удары по городам Кафр-Зета, Аль-Латамина, Аль-Хубейт, Хан-Шейхун и различным местам в глубине провинции Идлиб.

Быстрое продвижение сирийской армии в деревнях, где боевики взяли укрепления в течение восьми лет, доказывает способность этой армии вернуть всю территорию обратно, независимо от того, насколько хорошо укомплектованы боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.