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Apple вопреки торговой войне Трампа тестирует OLED-дисплеи из Китая

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 Apple вопреки торговой войне Трампа тестирует OLED-дисплеи из Китая
Вашингтон, 22 августа. Американская корпорация Apple проводит последнюю стадию тестирования китайских OLED-дисплеев для iPhone 12. Производителем экранов является компания BOE Technology Group.

В Штатах OLED-дисплеи не выпускаются. По данным издания Nikkei, с помощью продукции BOE «яблочники» хотят заменить южнокорейские гибкие экраны от Samsung. 

Источник Nikkei заявил, что решение по китайским OLED-дисплеям после тестирования должны будут принять к концу 2019 года. Однако уже сейчас можно с уверенностью предположить, что вердикт будет положительным, с учетом того, что испытания перешли в финальную стадию. 

Ожидается, что Apple станет использовать OLED-дисплеи во всех новых смартфонах, презентация которых пройдет в 2020 году.

Как отмечает телеканал 360, проводя испытания китайской продукции, Apple фактически пошла против президента США Дональда Трампа и его торговой войны с Пекином. Так, в конце мая Трамп запретил американским компаниям сотрудничать с компанией Huawei, а BOE является главным поставщиком гибких дисплеев для нового флагмана компании Huawei Mate X.

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