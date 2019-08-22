 Apple вопреки торговой войне Трампа тестирует OLED-дисплеи из Китая



Вашингтон, 22 августа. Американская корпорация Apple проводит последнюю стадию тестирования китайских OLED-дисплеев для iPhone 12. Производителем экранов является компания BOE Technology Group.

В Штатах OLED-дисплеи не выпускаются. По данным издания Nikkei, с помощью продукции BOE «яблочники» хотят заменить южнокорейские гибкие экраны от Samsung.

Источник Nikkei заявил, что решение по китайским OLED-дисплеям после тестирования должны будут принять к концу 2019 года. Однако уже сейчас можно с уверенностью предположить, что вердикт будет положительным, с учетом того, что испытания перешли в финальную стадию.

Ожидается, что Apple станет использовать OLED-дисплеи во всех новых смартфонах, презентация которых пройдет в 2020 году.

Как отмечает телеканал 360, проводя испытания китайской продукции, Apple фактически пошла против президента США Дональда Трампа и его торговой войны с Пекином. Так, в конце мая Трамп запретил американским компаниям сотрудничать с компанией Huawei, а BOE является главным поставщиком гибких дисплеев для нового флагмана компании Huawei Mate X.