Фанаты Человека-паука намерены «штурмовать» офисы Sony Pictures

Лос-Анджелес, 22 августа. Фанаты Человека-паука намерены «штурмовать» офисы киностудии Sony Pictures, чтобы вернуть любимого персонажа в киновселенную Marvel. Страница соответствующего мероприятия появилась в социальной сети Facebook.

Ранее стало известно, что Sony Pictures и Disney, которая владеет Marvel Studios, не смогли прийти к соглашению по поводу дальнейшего совместного производства фильмов о Человеке-пауке. По информации Deadline, причиной разногласий между компаниями стал контракт, согласно которому прибыль между студиями должна была делиться пополам. Disney собирались вкладывать 50% средств в новые фильмы о Человеке-пауке. Sony Pictures при этом настаивала, чтобы Disney получали лишь 5% от сборов в первый день проката новых фильмов, а также все доходы от продажи мерчендайза.

Так как стороны не смогли прийти к соглашению, глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что не будет продюсировать новые фильмы с участием Человека-паука, а супергерой больше не появится в киновселенной Marvel. Чтобы добиться возвращения персонажа на экраны, фанаты планируют провести акцию 19 октября 2019 года. Отмечается, что это будет мирная демонстрация, в ходе которой поклонники оденутся в костюмы любимого супергероя и посетят офисы Sony Pictures в Нью-Йорке и Калвер-Сити. На данный момент о желании участвовать в акции заявили уже около шести тысяч человек, сообщат «Культуромания».

Ранее Marvel анонсировала старт четвертой фазы своей киновселенной. Так, в мае 2020 года в прокате появится фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Кроме того, на ноябрь следующего года запланирован выход фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек, Ричардом Мэддэном и Кумейлом Нанджиани.