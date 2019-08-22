Лолита Милявская отказалась выплачивать 720 тысяч рублей долга ТСЖ

Москва, 22 августа. Российская эстрадная исполнительница Лолита Милявская обжаловала взыскание с нее более 600 тысяч рублей долга по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда российской столицы.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей, а также пеней и судебных расходов», — передает РАПСИ слова представителя суда.

Басманный суд Москвы в начале лета частично удовлетворил иск ТСЖ и в суммарной сложности взыскал с певицы более 720 тысяч рублей, сообщал телеканал «360».

Стоит отметить, что артистка не первый раз судится с ТСЖ: в мае 2012 года столичный суд отклонил иск ТСЖ «Таганская площадь» о взыскании с нее платы за коммунальные услуги в размере более 330 тысяч рублей. Судья Марина Москаленко тогда сочла аргументы истца неубедительными.

Помимо этого, 55-летняя певица подавала апелляцию на решение общего собрания собственников помещения многоквартирного дома о создании и вступлении в товарищество собственников жилья. В свою очередь, ТСЖ подавало иски к исполнительнице из-за ее интервью с критикой работы товарищества.

Ранее Лолита Милявская рассказала, как она воровала фрукты у соседей на даче в Болгарии. Певица призналась, что воровство с соседских участков напомнило ей детство.