Росавтодор придумал, как защитить окружающую среду во время ремонта дорог

В России при строительстве дорог хотят устанавливать специальные ограждающие щиты. Это позволит защитить окружающую среду от вредных выбросов и постоянного шума. Там, где возможно, предлагается сажать деревья и кусты вокруг места проведения строительных работ. Соответствующая информация содержится в новом приказе Росавтодора. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Если потребуется, для снижения влияния строящихся автомобильных дорог и сооружений на окружающую среду должна быть предусмотрена установка защитных сооружений: экранов, ограждений, валов, древесно-кустарниковых насаждений или специальных конструкций земляного полотна, обеспечивающих уменьшение распространения загрязнений», — говорится в документе.

Сами дороги покроют специальными средствами, которые избавят от пыли.

«При прокладке трасс через населенные пункты будут предусмотрены покрытия дорожных одежд и тип укрепления обочин, исключающие пылеобразование», — сказано в приказе Росавтодора.

После самого ремонта землю рекомендуется привести в порядок.

«Все земельные участки, предоставленные во временное пользование для нужд строительства дороги, по окончании строительства должны быть приведены в состояние, пригодное для дальнейшего использования», — говорится в документе ведомства.

По словам лидера «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, на дорогах также должны стоять люди, которые будут контролировать движение во время ремонта. Так делают в США, поэтому заторов в это время практически не бывает.

Как писали СМИ ранее, основной причиной частой замены асфальта на московских улицах является образование поперечной неровности — колейности. Об этом заявили в мэрии Москвы.

Согласно внутренним документам департамента ЖКХ правительства Москвы, на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, Московской кольцевой автодороге и вылетных магистралях предельная колейность достигается за 2,5 года, после чего необходимо проводить ремонтные работы дорог. Для межрайонных магистралей этот срок составляет 3,5 года, для небольших улиц — 5,5–6 лет.