Стало известно, при каком условии ЕС поддержит возвращение России в G7

Брюссель, 22 августа. Входящие в «семерку» страны Евросоюза могут поддержать возвращение России в G7 при условии выполнения минских соглашений. Об этом заявил европейский дипломатический источник.

«Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, вопрос возможного возвращения России в организацию не входит в официальную повестку встречи G7 в Биаррице, однако его могут затронуть в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой. Собеседник агентства добавил, что любой из присутствующих на саммите лидеров может поднять эту тему, если сочтет нужным.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году в Вашингтон. Сообщалось, что данный вопрос глава Белого дома планирует поднять на встрече «Большой семерки» в Биаррице.

Напомним, Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возможность возобновления формата G8.