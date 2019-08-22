Эксперт оценил переговоры США и Дании по сотрудничеству в Гренландии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пытаясь приобрести Гренландию, будто отвергает мир, в котором существуют права человека, сторонники президента выставляют его посмешищем. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Нешуточная заинтересованность

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген президента Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Госсекретарь и министр иностранных дел Кофод обсудили укрепление сотрудничества с Королевством Дания в Арктике, включая Гренландию», — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова — Гренландии, который принадлежит Дании. При этом, когда руководство Дании назвало подобное обсуждение «абсурдным», американский лидер отменил визит в Копенгаген.

Устаревшее мышление

Как отметил Андрей Иванов, сам по себе вопрос покупки Гренландии в современном мире не может обсуждаться всерьез. Хотя бы потому, что это не безжизненная территория, там живут люди.

«И вот видно, что Трамп мыслит какими-то категориями 19 века. Дескать, подумаешь, там живут какие-то коренные народы (читай — индейцы). Неужели Датское королевство не может продать эту землю? Если вспомнить историю, то большая часть территории Соединенных Штатов была именно куплена. Срединная часть куплена у Франции и Испании, Аляска — у России. Но сейчас 21 век, нельзя вот так просто взять и продать территорию», — пояснил Андрей Иванов.

К тому же, заметил политолог, Гренландия имеет большую автономию, она лишь формально подчиняется Копенгагену за субсидии из датского бюджета. Копенгаген и при всем желании не мог бы продать Гренландию. Но то, что изначально казалось шуткой, Трампом воспринимается всерьез. А его советники просто боятся разочаровывать своего начальника и позволяют ему выставлять себя на посмешище перед всем миром, считает эксперт.

«Можно сколько угодно говорить про стратегическое значение Гренландии. И сегодня США активно используют эту территорию. Но одно дело использовать, а совсем другое — купить вместе с населением. Претензии Трампа показывают, что руководители крупных государств более не считают нужным связывать себя какими-то нормами. Вот Трамп захотел Гренландию и заставляет сотрудников своей администрации выполнять это «хочу». Мол, а что такое, имеем право. И вот это обстоятельство крайне огорчает. Мир, в котором были права человека, моральные установки, будто отвергается», — заключил Андрей Иванов.

Заметим, Трампа в Гренландии могут интересовать не только геополитические возможности. Местные залежи нефти, которые оцениваются в 50 миллиардов баррелей, ставят остров в один ряд с Ливией. Кроме того, здесь обнаружены солидные запасы графита, каменного угля, алмазосодержащего кимберлита и других полезных ископаемых.