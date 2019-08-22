Возвращение РФ в G7 могут обсудить во время дискуссий на саммите в Биаррице

Брюссель, 22 августа. Вопрос возвращения России в G7 не входит в официальную повестку дня саммита в Биаррице, однако эта тема может быть затронута во время дискуссии касательно развития отношений с Москвой. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от европейского дипломатического источника.

По его словам, предложение американского президента Дональда Трампа о возвращении России в G7 не входит в повестку дня саммита.

«Между тем любой из лидеров может поднять эту тему, если сочтет нужным. Этот вопрос может быть рассмотрен в разделе дальнейших отношений с РФ», — подчеркнул источник.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял предложение главы Франции Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7, который состоится в 2020 году в Вашингтоне. Позже французский президент заявил, что возвращение России в G7 зависит от ситуации на Украине.

По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если Россия вернется в состав G7. На брифинге он повторил журналистам, что российский лидер Владимир Путин переиграл бывшего американского лидера Барака Обаму по Крыму, из-за чего Москву исключили из G7.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Результаты голосования показали, что большинство местных жителей выступает за вхождение полуострова в состав РФ. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.