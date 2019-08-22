Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

В Роспотребнадзоре отметили роль РФ в ликвидации эпидемии Эболы в Гвинее

42
0 Оставить комментарий

В Роспотребнадзоре отметили роль РФ в ликвидации эпидемии Эболы в Гвинее

Москва, 22 августа. Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала значительным вкладом для прекращения эпидемии в африканской республике. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, невзирая на то, что в настоящее время эпидемия лихорадки Эбола благополучно побеждена, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают функционировать.

«Специалисты Роспотребнадзора также разработали варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадки Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург», — следует из сообщения.

В ведомстве напомнили, что за пять лет работы Роспотребнадзора и Гвинеи в республике был открыт российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, а также открыта модернизированная лабораторная база.

Уточняется, что за время сотрудничества научные специалисты создали 18 новых диагностических лекарств, позволяющих идентифицировать маркеры возбудителей опасных инфекций, семь из которых зарегистрированы в РФ и благополучно используются в стране.

«Наша задача — защищать людей от инфекций и эпидемий. РФ сделала значительный вклад в развитие санитарно-эпидемиологической службы африканского региона», — отметили в пресс-службе ведомства.

В июле текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию по лихорадке Эбола в ДР Конго.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров