В Роспотребнадзоре отметили роль РФ в ликвидации эпидемии Эболы в Гвинее

Москва, 22 августа. Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала значительным вкладом для прекращения эпидемии в африканской республике. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, невзирая на то, что в настоящее время эпидемия лихорадки Эбола благополучно побеждена, лабораторные модули Роспотребнадзора продолжают функционировать.

«Специалисты Роспотребнадзора также разработали варианты вакцинных препаратов против болезни, вызванной вирусом Эбола и лихорадки Ласса, дивакцины против лихорадок Эбола и Марбург», — следует из сообщения.

В ведомстве напомнили, что за пять лет работы Роспотребнадзора и Гвинеи в республике был открыт российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней, а также открыта модернизированная лабораторная база.

Уточняется, что за время сотрудничества научные специалисты создали 18 новых диагностических лекарств, позволяющих идентифицировать маркеры возбудителей опасных инфекций, семь из которых зарегистрированы в РФ и благополучно используются в стране.

«Наша задача — защищать людей от инфекций и эпидемий. РФ сделала значительный вклад в развитие санитарно-эпидемиологической службы африканского региона», — отметили в пресс-службе ведомства.

В июле текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию по лихорадке Эбола в ДР Конго.