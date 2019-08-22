Пушилин назвал российский триколор символом свободы и независимости Донбасса



Донецк, 22 августа. На центральной площади Донецка в честь Дня госфлага РФ подняли на флагштоке российский триколор. Об этом сообщил представитель общественного движения «Донецкая республика».

По его словам, идея вывесить триколор принадлежит жителям столицы Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что местные власти были не против этого.

«Наш курс не изменился с 2014 года, когда мы сделали свой выбор в сторону России. Донбасс сделал этот выбор», — сообщил собеседник агентства РИА Новости.

Кроме того, сегодня по случаю праздника в Донецке пройдет митинг. В нем примут участие спикер народного совета ДНР Андрей Пургин и другие официальные лица.

Глава ДНР Денис Пушилин назвал российский флаг главным символом борьбы Донбасса против киевского режима.

«Этот флаг для нас – символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», — цитирует политика Донецкое агентство новостей.

Пушилин напомнил, что именно под российским флагом жители народных республик в 2014 году восстали против киевского правительства, захватившего власть после Майдана. Под триколором шли в бой против ВСУ и ополченцы ДНР и ЛНР.

Кроме того, политик указал на то, что в этом году жители региона стали получать паспорта граждан России.

«И это значит, что мы едины», — подчеркнул он.

Напомним, в 2014 году Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористескую операцию. Жертвами конфликта по данным ООН стали почти 13 тыс. человек. Поиском путей урегулирования конфликта в регионе занимается контактная группа в Минске. С сентября 2014 года ее участники приняли уже три соглашения по деэскалации, но почти каждый день военные ДНР и ЛНР сообщают о нарушении перемирия со стороны киевских силовиков.