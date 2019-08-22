Сирия, 19 августа. «Тахрир аш-Шам» ищет укрытие у турков в Хаме. Сирийская армия зачищает окрестности Хан-Шейхуна от боевиков. В Латакии ВВС Сирии продолжает наносить удары по опорным пунктам радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживает сухопутные войска в Латакии с воздуха и отрезает для боевиков пути в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в предместьях Хан-Шейхуна.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает из предместий Хан-Шейхуна в Идлибе и ищет укрытие в районах турецких наблюдательных пунктов в Хаме.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) на севере Алеппо.

Провинция Латакия

В северо-западной части Латакии ВВС Сирии продолжают наносить удары по огневым точкам и опорным пунктам боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. Сегодня утром боевые самолеты сирийской армии нанесли удары по складам оружия и местам скопления боевиков в районе города Кабана, как сообщил новостной портал Masar Press Net. Сведения о потерях радикалов пока уточняются. Напомним, что стратегическая высота Курдских гор и прилегающий к ним город Кабана в настоящее время заняты радикалами, которые ведут оттуда обстрел мирных поселений мирных поселков Хамы, Идлиба и Латакии, а также совершают атаки на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

Провинция Алеппо

На севере Алеппо поддерживаемые Турцией боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) снова столкнулись со отрядами курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), в районе поселка Мараназ. В течение ночи стороны обменивались ударами из крупнокалиберной артиллерии, как сообщило информагентство Step News Agency. Ни одна из сторон пока не сообщила о потерях. Противостояние между протурецкими и курдскими радикалами обострилось на этой неделе, после того как стало известно о планах США поддержать турецкую инициативу по создания «зоны безопасности» на севере Сирии.

Боевые самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в предместьях города Аль-Бавабия к югу от столицы провинции Алеппо, о чем также сообщил источник.

Провинция Идлиб

Вчера вечером Сирийская арабская армия (САА) с поддержкой спецназа «Силы Тигра» и ВКС РФ взяли под свой контроль ключевой городом Хан-Шейхун, как передает новостное агентство Sky News Arabia. Ночью артиллерия сирийской армии обстреляла боевиков в районе поселка Мук к северу от Хан-Шейхуна, как сообщил Twitter-канал Baladi Network, тем самым замыкая кольцо вокруг города.

Переполошенные оппозиционные медиактивисты начали распространять абсурдные сообщения о том, что на самом деле правительственные силы так и не заняли Хан-Шейхун, так как российская сторона якобы не дала на это разрешения, о чем сообщает Levent Kemal. Также, по данным, распространяемым оппозицией, радикалы «Тахрир аш-Шам» проникли на позиции сирийской армии у освобожденного города и якобы убили и ранили тридцать военнослужащих САА, как передает источник в сети Twitter MoussaNDT. Подтверждения этих сообщений от официальных СМИ не поступало.

Тем временем ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков у поселков Маар-Шурин, Аль-Адфа, Дейр-аш-Шарки и в предместьях городов Кафр-Саджна и Аль-Тах, как сообщает информагентство Step News Agency.

По сообщениям некоторых местных источников в центре города Идлиб произошел взрыв. Поступает информация о погибших и раненных, как сообщает информагентство Baladi News.

Провинция Хама

Развиваются события в районе поселка Мурек на северо-западе провинции, где действуют радикалы «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза». В непосредственной близости от поселка также расположен наблюдательный пункт турецкой армии, который неоднократно использовался радикалами как своеобразный щит при обстрелах сирийской армии. Как сообщали вчера военные источники, группа радикалов «Тахрир аш-Шам» после разгрома на юге Идлиба направилась к наблюдательному пункту Турции. Twitter-канал @RadioAlKul сообщает, что подразделение САА обстреливает периметр вокруг пункта, отсекая для радикалов путь «под крылышко» их турецких покровителей. ВВС Сирии также наносят предупредительные удары вокруг.