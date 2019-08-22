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Сирия новости 22 августа 12.30: ХТШ ищет укрытие у турков в Хаме, сирийская армия зачищает окрестности Хан-Шейхуна от боевиков

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Сирия новости 22 августа 12.30: ХТШ ищет укрытие у турков в Хаме, сирийская армия зачищает окрестности Хан-Шейхуна от боевиков

Сирия, 19 августа. «Тахрир аш-Шам» ищет укрытие у турков в Хаме. Сирийская армия зачищает окрестности Хан-Шейхуна от боевиков. В Латакии ВВС Сирии продолжает наносить удары по опорным пунктам радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживает сухопутные войска в Латакии с воздуха и отрезает для боевиков пути в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в предместьях Хан-Шейхуна.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступает из предместий Хан-Шейхуна в Идлибе и ищет укрытие в районах турецких наблюдательных пунктов в Хаме.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) на севере Алеппо.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

В северо-западной части Латакии ВВС Сирии продолжают наносить удары по огневым точкам и опорным пунктам боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. Сегодня утром боевые самолеты сирийской армии нанесли удары по складам оружия и местам скопления боевиков в районе города Кабана, как сообщил новостной портал Masar Press Net. Сведения о потерях радикалов пока уточняются. Напомним, что стратегическая высота Курдских гор и прилегающий к ним город Кабана в настоящее время заняты радикалами, которые ведут оттуда обстрел мирных поселений мирных поселков Хамы, Идлиба и Латакии, а также совершают атаки на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим».

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

На севере Алеппо поддерживаемые Турцией боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) снова столкнулись со отрядами курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), в районе поселка Мараназ. В течение ночи стороны обменивались ударами из крупнокалиберной артиллерии, как сообщило информагентство Step News Agency. Ни одна из сторон пока не сообщила о потерях. Противостояние между протурецкими и курдскими радикалами обострилось на этой неделе, после того как стало известно о планах США поддержать турецкую инициативу по создания «зоны безопасности» на севере Сирии.

Боевые самолеты ВВС Сирии нанесли точечные удары по укрытиям радикалов в предместьях города Аль-Бавабия  к югу от столицы провинции Алеппо, о чем также сообщил источник.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Вчера вечером Сирийская арабская армия (САА) с поддержкой спецназа «Силы Тигра» и ВКС РФ взяли под свой контроль ключевой городом Хан-Шейхун, как передает новостное агентство Sky News Arabia. Ночью артиллерия сирийской армии обстреляла боевиков в районе поселка Мук к северу от Хан-Шейхуна, как сообщил Twitter-канал Baladi Network, тем самым замыкая кольцо вокруг города.

Переполошенные оппозиционные медиактивисты начали распространять абсурдные сообщения о том, что на самом деле правительственные силы так и не заняли Хан-Шейхун, так как российская сторона якобы не дала на это разрешения, о чем сообщает Levent Kemal. Также, по данным, распространяемым оппозицией, радикалы «Тахрир аш-Шам» проникли на позиции сирийской армии у освобожденного города и якобы убили и ранили тридцать военнослужащих САА, как передает источник в сети Twitter MoussaNDT. Подтверждения этих сообщений от официальных СМИ не поступало.

Тем временем ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков у поселков Маар-Шурин, Аль-Адфа, Дейр-аш-Шарки и в предместьях городов Кафр-Саджна и Аль-Тах, как сообщает информагентство Step News Agency.

По сообщениям некоторых местных источников в центре города Идлиб произошел взрыв. Поступает информация о погибших и раненных, как сообщает информагентство Baladi News.

Провинция Хама

Карта военных действий в провинции Хама

Развиваются события в районе поселка Мурек на северо-западе провинции, где действуют радикалы «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза». В непосредственной близости от поселка также расположен наблюдательный пункт турецкой армии, который неоднократно использовался радикалами как своеобразный щит при обстрелах сирийской армии. Как сообщали вчера военные источники, группа радикалов «Тахрир аш-Шам» после разгрома на юге Идлиба направилась к наблюдательному пункту Турции. Twitter-канал @RadioAlKul сообщает, что подразделение САА обстреливает периметр вокруг пункта, отсекая для радикалов путь «под крылышко» их турецких покровителей. ВВС Сирии также наносят предупредительные удары вокруг.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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