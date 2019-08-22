Москва, 22 августа. Народного артиста РСФСР и ведущего актера театра «Современник» Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр, его состояние стабилизировалось. Об этом сообщила супруга артиста Ольга Остроумова.

«Его перевели в реабилитационный центр, состояние стабильное», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Остроумова добавила, что пока не может сказать, сколько ее супруг пробудет в реабилитационном центре. Ранее она сообщала, что состояние Валентина Гафта нормализовалось, однако он все еще находится в больнице.

Напомним, СМИ распространили информацию, что народный артист РСФСР Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских клиник. По информации прессы, актер перенес инсульт. Как передает «Царьград», врачам удалось стабилизировать состояние артиста.

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Наиболее известны его роли в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».

Летом 2018 года Гафт признавался, что плохо чувствует себя в последнее время, однако не падает духом. Он добавлял, что пока не может «ничего сделать» со своим здоровьем.