Военные РФ зафиксировали 31 нарушение в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Москва, 22 августа. Российские военные за минувшие 24 часа зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — семь. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По данным оборонного ведомства, российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали 31 факт открытия огня в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано семь фактов открытия огня в провинции Идлиб», — следует из сообщения.

В Минобороны добавили, что на протяжении дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную миссию в населенном пункте Тарин провинции Хомс. В общей сложности было выдано 500 продовольственных наборов.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день власти САР восстанавливают инфраструктуру страны и работают над возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.