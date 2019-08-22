Молдавский «бег с препятствиями»: с деньгами, из страны и от Шойгу. Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с этим он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны», так как в режиме реального времени, параллельно с публикациями нашего «сериала», власть этой весной в Молдавии поменялась.

Помогали же ему в работе… сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах развернулся беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

И вместе с ними я разбираю подноготную как недавнего хозяина Молдавии Влада Плахотнюка, так и ближайших людей из его окружения.

Ну, за самого г-на Плахотнюка можно быть спокойным: недавно он был замечен в Майами. Со своими подельниками опальный олигарх снял целый этаж пафосного отеля The Setai Miami Beach и уже успел прикупить виллу в двух километрах от Дерека Хогана, американского посла в Молдавии.

Впрочем, вряд ли это ему поможет — Хоган заявил, что янки никаких юридических индульгенций его новому соседу не давали и не собираются. Подельник Плахотнюка — муж певицы Жасмин Илан Шор — сбежал в Израиль. У претендента на плахотнюковское наследство Ренато Усатого, долго вешавшего лапшу об «особых связях с Москвой», в этой самой Москве обнаружилось уголовное дело с объявлением в розыск, и он убыл в Германию — от греха подальше.

Тем временем арестованная в Москве сестра гражданина Молдавии, Украины и России Вячеслава Платона, отбывающего 25 лет за мошенничество, призналась в отмывании денег: вместе с братом и Плахотнюком топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон вывела из России 1 млрд долларов.

Но она хотя бы жива!

А вот Юрий Лункашу, человек из окружения Плахотнюка… неожиданно ушел из жизни вечером 17 августа.

На допросе в полиции гражданин Борис Бабин показал, что работает водителем Лункашу. Бабину позвонил его начальник и вызвал к себе домой, так как захотел покататься, чтобы подышать свежим воздухом.

Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину и направился к трассе R6 (Яловены — Дурлешты). В какой-то момент Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания:

«Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором».

Потом он вышел из машины и сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом. После чего неожиданно скончался на месте. Рядом с ним был найден пистолет Astra № 85034 калибра 6.35 мм. В Государственном реестре оружия Юрий Лункашу фигурирует как владелец шести единиц огнестрельного оружия. Причина его смерти пока неизвестна.

Вообще события в стране развиваются круче, чем в детективе.

Например, бывший премьер Молдавии пытался ночью покинуть страну с крупной суммой денег. Да еще как!

Юрий Лянкэ с июля этого года в шестой раз пытался пересечь границу Молдавии, и все время ему что-то мешало. Так, 1 августа бывшего чиновника задержали ночью на пропускном пункте «Скулень» на границе с Румынией. Используя дипломатический паспорт, Юрий Лянкэ пытался покинуть страну с 50 тыс. евро наличными, что в несколько раз превышает разрешенную к вывозу сумму. Политик не смог по требованию таможенников предоставить дополнительные документы на деньги и был вынужден вернуться в страну.

Журналисты связывают действия экс-премьера с недавним обращением представителей парламента в Генпрокуратуру с требованием возбудить в отношении Лянкэ и других высокопоставленных чиновников уголовное дело о краже миллиарда.

Тем временем тучи сгущаются и вокруг неоднократно упомянутого мной в расследовании Илана Шора.

Центр международного полицейского сотрудничества Генерального инспектората полиции (ГИП) уже направил запрос в Интерпол об объявлении в международный розыск экс-мэра города Оргеева (т. е. Шора).

«Подтверждаю. Этот человек уже объявлен в международный розыск по каналам Интерпола для ареста и выдачи. Вся информация была передана. Власти стран-членов Интерпола, 195 государств, должны идентифицировать и определить местонахождение этого лица. Только после данной процедуры мы проведем переговоры с соответствующим государством, чтобы доставить его домой», — заявил директор молдавского бюро Интерпола Виорел Центю.

Правда, пока суд да дело, семья Шора получит дивиденды в размере 6,22 млн леев (23 млн рублей).

Об этом объявила компания Klassika Asigurări SA. В настоящее время компания имеет уставный капитал в размере 26,95 млн леев, принадлежащий фирме Avantage SRL, которая принадлежит семье Илана Шора. В административном совете Klassika Asigurări несколько человек, близких бывшему примару (мэру) Оргеева, в том числе депутаты Денис Уланов и Виорел Мельник.

В общем, Шора нет, а деньги капают.

И, видимо, не только ему. Тут просто на днях в Молдавии был обнаружен беглый украинский судья Николай Чаус: он гулял по Кишиневу вместе со своим охранником (!), а на вопросы подловившего его журналиста отвечать отказался.

Напомню, Чауса подозревают во взяточничестве (150 тысяч долларов) во время судебного процесса. На месте передачи взятки у него изъяли трехлитровую (!) банку с деньгами. На данный момент Чаус находится в международном розыске. Настолько мощном, что может позволить себе гулять по столице соседнего с Украиной государства.

Ну ничего — скоро все изменится. Наверное.

Просто парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении законопроект, предполагающий возврат к пропорциональной системе выборов, которая действовала в республике до 2017 года. Соответствующее решение утверждено большинством голосов депутатов на заседании парламента, которое транслировала в Интернете пресс-служба законодательного органа.

В общем, округов больше не будет, а олигархам станет сложнее покупать народную любовь «на местах». Теперь «рулить» будут только партийные списки.

Хорошо бы, чтобы в парламент при этом пришли нормальные, здоровые политические силы.

Впрочем, и нынешние активно пытаются косить под таковых.

«Парламентскую коалицию и новое правительство объединяет желание продолжить сближение с Европейским союзом и нормализовать отношения с Российской Федерацией, которые в последние годы были довольно сложными. В отношениях с Российской Федерацией мы хотим разблокировать политические связи и доступ на российский рынок, что очень важно для наших сограждан, в особенности для наших сельхозпроизводителей, которые могут экспортировать товары не только в ЕС, но и в Россию», — заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

Дружить хочет и министр обороны Павел Войку со своим российским коллегой.

Но не идут ли эти желания вразрез с устремлениями главы правительства?

Просто давеча молдавский премьер Майя Санду… раскритиковала министра обороны республики за несоблюдение технической процедуры при приглашении в страну главы Минобороны России Сергея Шойгу.

«Господин министр Войку, знаю, что у вас запланирована встреча на 24 августа с вашим коллегой из Российской Федерации — господином Шойгу. Так как вы не сделали все необходимые по закону обращения, то этот визит — <…> неофициальный. Правительство не вовлечено в этот визит. Кроме того, не могут быть подписаны официальные соглашения и документы», — заявила Санду.

Все, приплыли:

«Как любой иностранный гражданин, господин Шойгу может посетить Молдавию в качестве частного лица».

Это цитата из заявления премьера, попросившего заодно министра иностранных дел Попеску вызвать посла Молдавии в России Андрея Негуцэ «на консультации». Будут думать, чем ответить?

Да уж, недолго музыка (любви и сотрудничества) играла…

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Шестнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1192768-amerikanskie-igry-na-moldavskom-stadione-priz-golova-oligarkha-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Семнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193052-sportsmeny-kurilshiki-na-strazhe-demokraticheskoi-narkoty-namestnika-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Восемнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193348-chastnyi-sud-i-zhilishnye-chastnosti-chem-platili-slugam-moldavskie-oligarkhi-kolonka-aleksandra-malkevicha.

Девятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1194613-lezhavshii-doma-u-muzha-zhasmin-premer-moldavii-sel-kolonka-aleksandra-malkevicha.