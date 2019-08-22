Клинцевич назвал абсурдной идею главы Пентагона включить все новое оружие РФ в СНВ-3

Москва, 22 августа. Предложение главы Пентагона Марка Эспера включить все новое российское оружие в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является абсурдным. Такое заявление сделал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич.

Напомним, ранее в интервью телеканалу Fox News Эспер сказал, что Россия якобы пытается расширить стратегический ядерный арсенал, поэтому необходимо ввести ограничения в отношении РФ.

«Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим: «Послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия», — приводит слова главы Пентагона «Царьград».

Также Эспер сказал, что Россия, вероятно, владеет крылатыми ракетами, попадавшими под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению американского министра, эти ракеты с ядерной боеголовкой направлены в сторону Европы. При этом глава Пентагона не уточняет, каким образом можно объединить в один договор оружие, попадающее под СНВ-3 и ДРСМД.

«США продолжают сеять неопределенность относительно перспектив продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Предложения главы Пентагона Марка Эспера, которые, по сути, сводятся к одностороннему разоружению России, просто абсурдны», — заявил Клинцевич.

Российский сенатор отметил, что американская сторона занимается «показательными выступлениями, напоминающими шоу», вместо того, чтобы искать компромиссы и решать вопрос проработки тех или иных моментов, вызывающих разногласия, специалистами двух государств. По словам Клинцевича, существуют опасения, что СНВ-3 может ожидать судьба ДРСМД, из которого Штаты вышли в начале августа.

«Таким образом, США последовательно рушат основные опоры мировой безопасности, которые возводились в течение многих лет», — заключил сенатор.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что для продления СНВ-3 нужен диалог, который не может строиться на заявлениях в ультимативной форме. Он подчеркнул, что ко всем предложениям американцев в сфере вооружения нужно подходить очень скрупулезно, поскольку они не раз предъявляли России безосновательные претензии, передает НСН.