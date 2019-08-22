Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7 по поводу России

Вашингтон, 22 августа. Посольство Украины в Соединенных Штатах призвало лидеров стран G7 заставить Россию «уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению». Соответствующий пост появился на официальной странице дипломатической миссии в социальной сети Facebook.

«Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права», — отмечается в сообщении.

Также в посольстве заявили, что РФ «отошла от принципов и стандартов, которые объединяют членов G7», напомнив о воссоединении Крыма с Россией и гражданской войне в Донбассе.

Ранее американский президент Дональд Трамп принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Вашингтон. Макрон позже подчеркнул, что возвращение РФ в G7 зависит от ситуации на Украине. В Киеве заявили, что возвращение России в G7 станет поражением для Украины.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Тогда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости, после чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска, ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, но Киев регулярно их нарушает.

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, на котором большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав России. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Однако в Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Глава российского государства Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.