Боевики бегут под натиском сирийской армии из районов Хамы и Идлиба

Дамаск, 22 августа. Сирийская правительственная армия продолжала наступление в окрестностях города Хан-Шейхун в южной части Идлиба, расположенного на международной дороге между Хамой и Алеппо. Военным удалось взять под контроль ряд деревень на востоке от Хан-Шейхуна после ожесточенных боев с террористами запрещенной в России организации «Джебхат-ан-Нусра». Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийская армия начала входить в город Хан-Шейхун с севера и запада после того, как ей удалось отрезать маршруты снабжения террористов.

Несколько террористических новостных сайтов сообщали, что незаконные вооруженные группировки в одночасье покинули города Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек, расположенные в северной части сирийской Хамы, опасаясь, что они будут осаждены, если сирийская армия войдет в Хан-Шейхун.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Лидер террористического движения «Ахрар аш-Шам» Джабер Али-паша объявил, что террористические группы покинули районы в южной части Идлиба, так как у них не осталось ресурсов, однако он пригрозил ВКС РФ и Сирийской арабской армии, что битва не закончена и будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия продолжает наступление к западу от города Хан-Шейхун, расположенного в южной части Идлиба. Военным удалось взять под контроль несколько районов после столкновений с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 и союзными бандформированиями, развернутыми в этом регионе.

Армейским подразделениям удалось взять под контроль фермы Мейлиса, Куфтаба, Умм-Зайтуны и Мадайи, расположенные к северу от деревни Кафр-Айн, после столкновений с боевиками, в результате которых многие из них были убиты и серьезно ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.