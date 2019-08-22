Киев, 22 августа. Вся украинская кинопродукция последних пяти лет принесла сплошные убытки государственному бюджету. Данные о просмотрах и сборах украинских фильмов опубликовал на своем личном YouTube-канале председатель «Госкино» Украины Филипп Ильенко.

В Киеве рассказали о сплошных убытках украинских фильмов. Ильенко напомнил, что с момента государственного переворота на Украине в 2014 году в прокат вышло 110 полнометражных украинских кинофильмов. Как пишет издание РИА «Новый День», сумма всех кассовых сборов составила около 473 миллионов гривен за пять лет. Ранее украинское издание «Страна.УА» писало, что на производство национального кино только за последние два года было потрачено больше миллиарда гривен. Данные по затратам на производство за предыдущие три года, с 2014 по 2017 год — не приводятся.

Ранее глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что написал заявление об увольнении. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Facebook.

Как уточнил Ильенко, заявление об увольнении по собственному желанию он направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. По словам руководителя Госкино Украины, его действия позволят в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового главу.

Кроме того, Ильенко подчеркнул, что относился к своей должности как к инструменту достижения своей мечты возрождения украинского кино. Он считает, что цель достигнута, и теперь его миссия на посту руководителя Госкино завершилась. Глава Госкино Украины осуществил мечту и уволился.

Напомним, Ильенко стал главой Госкино в 2014 году.

В июле глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не допустить показ сериала «Сваты» на украинском телеканале «1+1».

Ранее стало известно, что студия «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, выиграла суд о запрете сериала «Сваты» на Украине. Суд подтвердил незаконность запрета многосерийного телефильма. Прежде такое постановление вынес Окружной административный суд Киева. Кроме того, суд отменил запрет СБУ на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.

Ильенко, комментируя отмену запрета сериала «Сваты», заявил, что вопрос выхода фильма лежит в моральной и политической плоскостях. Глава Госкино напомнил Зеленскому, что он больше не является продюсером сериала «Сваты», а занимает должность президента Украины.