Донецк, 22 августа. Украинские военнослужащие размещают запрещенную минскими соглашениями военную технику рядом с жилыми домами на территории Донбасса. Об этом сообщил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Напомним, с 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие, в соответствии с которым запрещено ведение любого вида огня и размещение тяжелого вооружения вблизи населенных пунктов.

По словам представителя народной милиции ДНР, разведка республики зафиксировала размещение военной техники, которая запрещена минскими соглашениями, вблизи жилых домов и на территории подконтрольных Киеву муниципальных объектов, расположенных в населенных пунктах Кременевка и Калиново. Также отмечается, что украинские силовики глушат сигналы беспилотников миссии ОБСЕ с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы для того, чтобы скрыть факт перемещение техники.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Тогда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после государственного переворота власть в Киеве и объявили о своей независимости, после чего Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик войска. Однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности. Но Киев регулярно их нарушает. За годы гражданской войны ее жертвами стали свыше 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что отряд украинских силовиков подорвался на собственных минах, когда пытался проникнуть на территорию Донецкой Народной Республики. Известно, что военнослужащий, двигавшийся в начале колонны, наступил на сигнальную мину, которую установил ранее отряд ВСУ. Это привело к тому, что украинская диверсионная группа была полностью раскрыта. Поддавшись панике, военнослужащие ВСУ начали убегать и оказались на минном поле с боевыми минами, которые также были ранее установлены военными Украины.