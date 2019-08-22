Пушков назвал «комичными» выдвинутые Зеленским условия по возобновлению G8

Москва, 22 августа. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого отношения к G7. Он добавил, что выдвижение условий России для возобновления формата G8 со стороны Киева является «комичным».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что после приостановления членства России в G8 «ничего не изменилось». Он добавил, что «возвращение» Крыма Украине, а также «прекращение войны в Донбассе» и освобождение задержанных моряков ВМСУ «будет реальным серьезным сигналом миру, что РФ готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал это заявление президента Украины.

«Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемерки», это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика. Его кто-то уполномочил говорить от имени G7? Пора бы ему понять подлинный вес Украины в мировых делах», — написал Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Вашингтон. Как сообщали СМИ, планируется, что этот вопрос глава Белого дома поднимет на встрече «Большой семерки» в Биаррице.

Владимир Путин на встрече с Эммануэлем Макроном назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключил возобновления формата G8.