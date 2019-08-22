Роухани сравнил новый иранский ЗРК «Бавар-373» с российским С-400



Тегеран, 22 августа. Новый зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373» большого действия продемонстрировали в Иране по приказу президента Хасана Роухани. О презентации ЗРК собственного производства сообщила сегодня пресс-служба лидера Исламской Республики.

В пресс-службе подчеркнули, что «Бавар-373» является наиболее продвинутой и уникальной системой обороны в Иране. Сам Роухани сравнил ЗРК с российским комплексом С-400, отмечает телеканал Al Mayadeen.

«Наша новая система близка по характеристикам российскому С-400», — заявил Роухани.

По мнению президента Ирана, это доказывает, что ВПК Исламской Республики успешно работает, несмотря на санкции США.

Демонстрация ЗРК «Бавар-373» прошла на церемонии празднования Дня оборонной промышленности Ирана. На ней присутствовали и сам Роухани, и глава Минобороны страны Амир Хатами.

Как уточняет ТАСС, новая оборонная система Ирана может перехватывать и уничтожать вражеские ракеты и летательные аппараты на высоте до 65 метров. «Бавар-373» способен обнаружить сразу до 100 целей и одновременно поразить шесть из них. Говоря о работе ВПК этой страны, стоит отметить большие успехи в области разработки баллистических ракет. Так, четыре года назад была представлена крылатая ракета «Мескат» дальностью две тыс. километров.

Россия и Иран в 2007 году договаривались о поставках Исламской Республике российских ЗРК С-300, но в 2010 году выполнение контракта было приостановлено. Спустя пять лет президент России Владимир Путин отменил запрет и в ноябре контракт вступил в силу. Успешное тестирование С-300 иранские военные провели весной 2017 года.