Минтруд до сентября выскажется о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 22 августа. Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю оценят до сентября. Свою точку зрения касательно этого вопроса должно сформулировать министерство труда и социальной защиты РФ.

В настоящее время у чиновников возникли большие разногласия о том, как новый график повлияет на социальную сферу страны. По одну сторону баррикад те, кто уверены, что такой график даст сотрудникам возможность больше заботиться о своем здоровье, развиваться и проводить время с родными.

Другие уверены, что в таком случае придется работать больше часов в сутки, что отрицательно скажется на организме человека.

Помимо этого, эксперты полагают, что многие россияне будут искать подработку на лишний свободный день, вместо того чтобы отдыхать.

Как рассказал «Известиям» член экспертного совета при Кабмине РФ Александр Сафонов, при таком графике возможен дефицит кадров в отраслях, где работают круглосуточно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об общественной дискуссии по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Напомним, в июне председатель Кабмина России Дмитрий Медведев сообщил, что четырехдневная рабочая неделя может стать базой социально-трудового контракта в будущем. По мнению премьера, технологический прогресс не только приводит к уменьшению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое необходимо на труд.