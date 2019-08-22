Участники фестиваля «Таврида — АРТ» устроили флешмоб в честь Дня флага России

Судак, 22 августа. Участники Фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ» провели флешмоб в честь Дня флага России. Также на четверг запланированы приуроченные к празднику тематические баттлы, викторины, конкурсы видеороликов и благотворительные мероприятия, сообщила пресс-служба фестиваля.

На флешмобе, который дал старт празднованию, собрались 4,5 тысячи представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня. Они развернули триколор размером 12 на 18 метров под звуки российского гимна.

Тематические арт-кварталы подготовили целую праздничную программу для зрителей и участников фестиваля. Так, арт-квартал «Таврида Кино&Театр» проведет конкурс видеороликов и короткометражек на тему «Три цвета: белый, синий, красный». Работа арт-квартала «Таврида Народная» откроется 22 августа песней Дениса Майданова «Флаг моего государства», а участники арт-квартала «Музыка» исполнят песню «Знамя» Dj ЧуДо и Алекса Индиго

Кроме того, арт-квартал «Таврида Добро» устроит благотворительную акцию в Коктебеле. Участники помогут городу провести праздничные мероприятия и создадут торжественную атмосферу. Приуроченную ко Дню флага РФ викторину проведет арт-квартал «Таврида КВН» в рамках межквартального чемпионата «Квиз, плиз», а арт-квартал «Тарвида Музыка» организует танцевальные баттлы, ведущие которых будут одеты в цвета триколора.

Напомним, фестиваль «Таврида — АРТ» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. В рамках фестиваля запланированы выступления многих популярных артистов, например, Вячеслава Бутусова, Сергея Лазарева, Найка Борзова, Мота, Леонида Агутина, групп «Ленинград», «Ария» и «Пикник».