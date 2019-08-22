«Росконтроль» дал рекомендации по выбору безопасных учебников

Москва, 22 августа. Эксперты «Росконтроля» дали рекомендации по выбору безопасных школьных учебников. Соответствующие советы опубликованы на сайте организации.

Специалисты призвали, во-первых, обратить внимание на качество бумаги. Она должна быть белая, плотная и непрозрачная, а шрифт — достаточно крупным. Отмечается, что размер шрифта зависит от возраста школьника. Так, для первоклассников рекомендуется шрифт в 18 пунктов, пишет «Вечерняя Москва».

По словам экспертов, распространенный шрифт Times New Roman и ему подобные детьми воспринимаются плохо. В «Росконтроле» также обратили внимание, что разнообразие шрифтов не несет пользы процессу обучения.

Кроме того, печать на цветном фоне или на фоне рисунков тоже усложняет прочтение. Размер пробелов между словами должен быть равен высоте заглавных букв текста, передает НСН.

Эксперты указали на вес книжек: учебник должен весить не более 300 граммов для учеников 1-4 классов, до 600 граммов — для старшеклассников.

Ранее эксперты провели исследование с целью узнать расходы родителей школьников в различных городах Российской Федерации перед началом учебного года. Сообщалось, что больше всего на сборы школьников потратили родители в Красноярске и Новосибирске — по 9 тысяч рублей. Москвичи раскошелились на 8,7 тыс. рублей, на 200 рублей меньше потратили родители в Казани.