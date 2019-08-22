В Совфеде отреагировали на заявление немца по поводу ситуации в Крыму

Руководитель немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, смог увидеть, как западные СМИ лгут о том, что в действительности происходит на полуострове.

«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами, в чем убеждаемся. <…> Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, лживую информацию», — сказал немец, его слова приводят РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что жители Крыма всегда стремились воссоединиться с Родиной, и свое желание они выразили на референдуме 2014 года.

«Есть замечательная русская поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все, кто побывают в Крыму, получат возможность увидеть, что, во-первых, крымчане живут замечательно, если сравнивать с тем, что было в украинские времена, во-вторых, если спросить население полуострова, как они голосовали на референдуме, более 90% скажут, что они высказались за воссоединение с Россией», — рассуждает парламентарий.

Сенатор отметил, что федеральный центр вложил в развитие региона значительные средства. Москва более внимательно относится к Крыму, чем это делал Киев.

«Перемены очевидны. Потрясающий аэропорт, Крымский мост, огромные вложения в социальную инфраструктуру. По некоторым данным, в Крым было вложено намного больше, чем за все годы пребывания его в составе Украины. И это не могут не чувствовать крымчане», — продолжает политик.

Собеседник ФАН рассказал, что все те иностранные политики, которые посещают Крым, подвергаются на родине травле.

«Я имел возможность общаться со многими политиками, парламентариями с Запада в Крыму, которые видели то, что там происходит. И когда они возвращались домой, то подвергались обструкции, и это вне зависимости от того, что они рассказывали. То есть посещение Крыма априори на Западе получает негативную оценку», — резюмировал Олег Морозов.

Крым снова стал частью России в 2014 году, 95% голосующих высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на законность плебисцита, Запад не признает результаты волеизъявления крымчан.