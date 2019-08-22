Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о сердечном приступе актрисы

Москва, 22 августа. Мария Шукшина, дочь российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, опровергла сообщения о сердечном приступе, который якобы перенесла ее мать. Она отметила, что с артисткой все в порядке.

Ранее в прессе появилась информация, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ во время отдыха в Болгарии. Мария Шукшина назвала эти сообщения «очередным шумом в желтой прессе». Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с матерью в больничной палате.

«Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем!» — написала Мария Шукшина.

Как передает «Царьград», подписчики Шукшиной в комментариях под этой публикацией пожелали ее матери здоровья, а Марии посоветовали обращать меньше внимания на слухи.

Напомним, в СМИ появились сообщения, что младшая дочь актрисы, Ольга, крайне негативно относится к браку артистки с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары. Она отметила, что не верит в искренность чувств Алибасова и 80-летней Федосеевой-Шукшиной. По ее словам, у пары также нет совместного быта. Как передает «Infox.Ru», Федосеева-Шукшина и Алибасов узаконили свои отношения в ноябре 2018 года.