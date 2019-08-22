В Совфеде отреагировали на призыв украинского журналиста готовиться к войне с Россией

Киевские провокаторы, заявляющие о планах «объявить войну России», фактически держат в тисках нового президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение высказали в Совете Федерации. Это стало ответом на призывы готовиться к войне с Россией, прозвучавшие в авторской колонке печально известного украинского журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова для издания «Обозреватель».

По мнению Бутусова, чтобы как следует подготовиться к этой войне, Киеву нужно постепенно разрывать все экономические связи с РФ, что не так-то просто.

«У нас многие объекты критической инфраструктуры, например, атомной энергетики, даже спустя пять лет после начала войны (якобы с РФ. — Прим. ФАН) критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», — признает Бутусов. «Я не говорю, что надо объявлять войну. Но полностью разорвать отношения с враждебной страной, которая ведет с нами боевые действия, безусловно, необходимо», — утверждает журналист.

Провокационными назвал подобные заявления член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Конечно, нужно принимать во внимание, что это заявление журналиста, которому нужен эпатаж. Но, судя по тенденции, представители сегодняшней украинской элиты, оставшейся от [экс-президента Украины Петра] Порошенко, держат Зеленского в тисках. Напомню, пока ничего конструктивного Зеленский еще не предложил, в том числе по миру на востоке Украины», — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам российского сенатора, США не собираются выпускать Киев из сферы своего влияния, а Вашингтону Украина нужна только как ресурсная база и орудие для конфронтации с Россией.

«Американцы не собираются отпускать Украину, они ее тренируют, обучают, вооружают, для этого там находится не менее пяти тысяч западных инструкторов, особенно в силовом блоке», — говорит Клинцевич.

Возможно, заявление Бутусова — это признак тенденции извне на новое обострение ситуации на востоке Украины, считает собеседник ФАН.

«Такой журналист выступает в роли провокатора, который вбрасывает тему и даже думает, что он сам формирует повестку. На самом деле вся повестка для Украины формируется извне, это крайне опасно, — говорит член Совфеда. — Все эти заявления, за которыми могут последовать вполне конкретные действия, имеют чисто провокационную цель. Все видят, что Зеленский постепенно превращается в Порошенко: не сразу, потихоньку, с паузами и задержками, но превращается. Цель подробных провокаций — подтолкнуть его в этом превращении».

И это несмотря на то, что сегодня на Украине о войне с Россией не хотят слышать даже те, кто враждебно относится к нашей стране, говорит член комитета СФ.

«Так что в данном случае мы видим провокацию с далеко идущими целями: те, кто на Западе занимается проектом «Украина», очень боятся ее упустить, поэтому и идет раскачивание там ситуации. Но, считаю, есть вероятность, что Украина откажется быть марионеткой Запада, небольшая, но есть. Люди на Украине голосовали за новое, за перемены, они ждут, что их выбор принесет ощутимые результаты, а это прежде всего — мир вместо войны», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, Украина неоднократно бездоказательно обвиняла Россию в «участии» в вооруженном конфликте в Донбассе, хотя никаких доказательств подобного «вмешательства» предъявлено так и не было. Как неоднократно подчеркивали в Москве, конфликт в Донбассе — это внутриукраинская гражданская война, ставшая следствием государственного переворота на Украине зимой 2014 года.