Депутат предложил увеличить роль Госдумы в формировании законодательства 

Москва, 22 августа. Необходимо усилить роль Госдумы в формировании российского законодательства для обеспечения защиты прав граждан. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил депутат Михаил Щапов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что объем просроченных микрозаймов с дефолтной задолженностью — от 90 дней — приблизился к трети от всего портфеля микрофинансовых организаций (МФО).

«Многие решения принимаются в обход Госдумы, на уровне нормативно-правовых актов правительства. Это приводит к тому, что макроэкономические факторы становятся более значимыми, чем судьбы людей», — заявил Щапов.

Необходимо повышение роли депутатов и нижней палаты парламента, все инструменты для этого есть, нужна лишь политическая воля самих депутатов, отметил член комитета по бюджету и налогам.

«Госдума должна начать принимать больше законов прямого действия, исключающих необходимость подзаконного регулирования», — добавил он.

По словам Щапова, инициативы, не требующие подготовки правительством подзаконных актов вносятся депутатами и сейчас, но их число должно значительно возрасти.

«Надеюсь, что со временем Госдума к этому придет», — сказал парламентарий.

Щапов также обратил внимание, что среди таких законопроектов есть инициативы, которые касаются ограничения процентов по кредитам для МФО и банков, а также снижения кредитной нагрузки на граждан.

Напомним, ранее о планах нижней палаты парламента сделать приоритетом разработку проектов прямого действия говорил ее председатель Вячеслав Володин.