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Мирные сирийцы смогут покинуть Идлиб через гуманитарный коридор в селе Суран

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Мирные сирийцы смогут покинуть Идлиб через гуманитарный коридор в селе Суран

Дамаск, 22 августа. Мирные сирийцы смогут покинуть Идлиб через гуманитарный коридор в селе Суран. Об открытии коридора сообщило гостелевидение Сирии. 

Ситуация в этой провинции в последнее время обострилась. Террористы запрещенных группировок давят на население и постоянно предпринимают попытки провокаций. Об этом накануне сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Напомним, сейчас Сирийская арабская армия продолжает быстрое продвижение к северу от города Хан-Шейхун, расположенного в южных окрестностях Идлиба. Военные выбили боевиков из нескольких районов и установили контроль над международной трассой между Марат-ан-Нуманом и Хан-Шейхуном.

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