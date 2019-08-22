Дамаск, 22 августа. Мирные сирийцы смогут покинуть Идлиб через гуманитарный коридор в селе Суран. Об открытии коридора сообщило гостелевидение Сирии.

Ситуация в этой провинции в последнее время обострилась. Террористы запрещенных группировок давят на население и постоянно предпринимают попытки провокаций. Об этом накануне сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, сейчас Сирийская арабская армия продолжает быстрое продвижение к северу от города Хан-Шейхун, расположенного в южных окрестностях Идлиба. Военные выбили боевиков из нескольких районов и установили контроль над международной трассой между Марат-ан-Нуманом и Хан-Шейхуном.