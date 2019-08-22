В Крыму призвали Зеленского прекратить ставить «условия» о возвращении полуострова

Севастополь, 22 августа. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить ставить «условия» и играть на теме российской принадлежности полуострова.

Ранее американский и французский президенты Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в Нью-Йорк​​​. Планируется, что Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Зеленский заявил, что возвращение России в G8 станет возможным лишь после «возвращения» Крыма и прекращения войны в Донбассе.

По словам Фикса, киевские деятели регулярно провоцируют вопрос Крыма. Он напомнил, что нет и не может быть никаких условий возвращения полуострова в состав Украины, передает РИА Новости.

«Никаких условий. Крым является составной частью Российской Федерации. Вопрос закрыт раз и навсегда», — резюмировал он.

Российско-украинские отношения ухудшились на фоне вхождения Крыма в состав РФ и ситуации в Донбассе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, по результатам которого более 96% избирателей Крыма и более 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконным властям, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.