Москва, 22 августа. Начинающие специалисты, ученые и учителя меньше всего опасаются сокращений, заявили эксперты.

Стало известно, кто в России меньше всего опасается сокращений. Как говорится в исследовании компании HeadHunter, наименее уверенно на российском рынке труда ощущают себя топ-менеджеры и работники банковской сферы.

При этом специалисты уточнили, что настроение трудящихся россиян накануне третьего квартала 2019 года улучшилось, они более уверенно ощущают себя на работе. Наиболее позитивно к действительности относятся занятые в сферах консультирования (0,04) и продаж (0,04), а наименее уверенно — топ-менеджеры (0,12) и представители банковской сферы (0,12).

Среди регионов меньше всего боятся сокращения в Дальневосточном федеральном округе(0,07). Жители Северо-Западного федерального округа (-0,07), а также Москвы и Московской области (0,05) больше всего боятся за свою должность.

Ранее сообщалось, что около половины россиян не поддерживают предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней. По данным социологов, среди всех опрошенных таких 48%. В городах с числом жителей от 100 тысяч до 500 тысяч человек 52% жителей выступают против сокращения рабочей недели, также негативно относятся к такому предложению 50% респондентов, проживающих в городах с населением от 500 тысяч до 950 тысяч человек.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что больше всего россиян волнует возможное сокращение доходов из-за короткой рабочей недели, такого мнения придерживаются, в основном, пенсионеры и селяне.

Положительно относятся к сокращению рабочей недели 29% респондентов, среди них 36% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 34% жителей других городов-миллионников. Сторонники уменьшения рабочей недели планируют продуктивно использовать свободное время, чтобы улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью.

Опрос был проведен 13 июня 2019 года. В нем принимали участие 1600 респондентов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что четырехдневная рабочая неделя может быть основой трудового контракта в будущем. Он считает, что технологический прогресс приведет к сокращению рабочих мест, а также позволит уменьшить количество времени, затраченного на трудовую деятельность.

Ранее специалисты сервиса «Работа.ру», что работодатели и сотрудники могут использовать четырехдневную рабочую неделю по соглашению. Представители кадровых агентств подчеркнули, что в российских компаниях почти не практикуется четырехдневная рабочая неделя.