Куркова поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения

Лицо счастливого человека. ???? Не только раз в году, из-за огромной дозы любви, которую получаю в этот день (Спасибо огромное всем за ваши поздравления!????????❤️????????). А потому, что благодарна жизни за возможность чувствовать себя живой, познавать, творить, ошибаться, расти, преодолевать страхи, выстраивать её в соавторстве с Судьбой. И так как ничего нет, а есть только наше отношение ко всему, я воспринимаю жизнь как Индиана Джонс, поэтому для меня она настоящее приключение, загадка, квест, который интересно разгадывать и проходить. Смотрю вот и думаю, какие сюрпризы, уроки, удивительные мгновения готовит новый год жизни. Жду все это с восторгом и благодарностью. ???? #любопытнаямордашка #тотсамыйденьвгоду

