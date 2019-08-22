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Куркова поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения

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Куркова поблагодарила поклонников за поздравления с днем рождения

Москва, 22 августа. Актриса Равшана Куркова, которой 22 августа исполнилось 39 лет, поблагодарила поклонников за поздравления. О своем отношении к возрасту она рассказала на странице в Instagram.

«Лицо счастливого человека», — написала Куркова под своей фотографией.

Актриса отметила, что в свой день рождения получила «огромную дозу любви». Как рассказала Куркова, она благодарна жизни за возможность творить, познавать, расти, ошибаться и преодолевать страхи.

«Я воспринимаю жизнь как Индиана Джонс, поэтому для меня она настоящее приключение, загадка, квест, который интересно разгадывать и проходить. Смотрю вот и думаю, какие сюрпризы, уроки, удивительные мгновения готовит новый год жизни. Жду все это с восторгом и благодарностью», — поделилась актриса.

Отметим, что подписчики Курковой оставили очень много теплых слов под ее постом.

«С днем рождения! Вы очень красивы, привлекательны, молоды и веселы! Оставайтесь всегда такой!» — желает timakovya_d.

«Равшана, с днем рождения! Вы олицетворение чистоты и совершенства!»  — пишет oksana13kushnir.

«С днем рождения! Вы удивительная, очень женственная, стильная позитивная, пример настоящей женщины!» — восхищается lengapenga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицо счастливого человека. ???? Не только раз в году, из-за огромной дозы любви, которую получаю в этот день (Спасибо огромное всем за ваши поздравления!????????❤️????????). А потому, что благодарна жизни за возможность чувствовать себя живой, познавать, творить, ошибаться, расти, преодолевать страхи, выстраивать её в соавторстве с Судьбой. И так как ничего нет, а есть только наше отношение ко всему, я воспринимаю жизнь как Индиана Джонс, поэтому для меня она настоящее приключение, загадка, квест, который интересно разгадывать и проходить. Смотрю вот и думаю, какие сюрпризы, уроки, удивительные мгновения готовит новый год жизни. Жду все это с восторгом и благодарностью. ???? #любопытнаямордашка #тотсамыйденьвгоду

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Напомним, Равшана Куркова сыграла более 50 ролей в фильмах и сериалах. В ее фильмографию входят кинокартины «Про любовь», «Нуреев. Белый ворон», «Детки напрокат», «Любовь в большом городе 2», «Что творят мужчины!» и «Мамы».

Куркова два раза была замужем. Весной 2019 года поклонники заподозрили, что она сыграла свадьбу с актером и каскадером Станиславом Румянцевым, однако Куркова развеяла слухи о третьем браке, пишут «Дни.ру». Кроме того, актрису подозревали в романе с режиссером Владимиром Битоковым, с которым она общалась на «Кинотавре», однако Куркова подчеркнула, что они являются просто хорошими друзьями, сообщает «Вечерняя Москва».

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Источник: Instagram
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