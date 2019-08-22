Бывшие боевики урегулировали статус в сирийской провинции Хомс

Дамаск, 22 августа. В районах Хула и Кусейр, расположенных в окрестностях северной части сирийской провинции Хомс, прошло урегулирование 155 человек, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это произошло после того, как они передали свое оружие органам безопасности Сирийской Арабской Республики. В присутствии российской стороны в лице подполковника Дмитрия Шахова, начальника 4-го отдела центра примирения в Хомсе и Хаме, их положение было урегулировано.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

«Мы рады присутствовать сегодня на процессе нормализации граждан сирийской республики. Мы высоко оцениваем ту работу, которую проводит правительство Сирии по возвращению к мирной жизни ее граждан. Мы уверены, что Сирия будет процветать и дальше, в том числе благодаря усилиям тех людей, которые сегодня вернулись в республику», — заявил военный в комментарии нашему корреспонденту.

Он также выразил радость по поводу того, что более 60 тысяч жителей сирийской провинции Хомс уже прошли процесс нормализации и готовы восстанавливать Сирию после войны.

Стоит отметить, что сирийские власти активно продолжают восстановление сирийской провинции Хомс после того, как правительственная армия освободила ее от террористических организаций.

Ранее сообщалось, что в рамках директив правительства Сирии о возвращении всех перемещенных граждан в родные районы и населенные пункты новая группа перемещенных сирийцев была проведена через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия». Возвращение десятков перемещенных семей осуществляется в рамках целого ряда услуг, предоставляемых провинцией Хомс, в том числе по медицинским аспектам. Кроме того, сирийские власти облегчают операции по получению новых документов в дополнение к обеспечению бесплатных транспортных средств для доставки людей по местам их проживания.