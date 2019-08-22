Петербургские реаниматологи прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Санкт-Петербург, 22 августа. Петербургские реаниматологи прилетели в Турцию для оказания помощи маленькой россиянки, пострадавшей в Бодруме.

12-летнюю девочку 18 августа затянуло в трубу на дно бассейна. Ее спасли и экстренно доставили в больницу. Сейчас она находится в критическом состоянии. В пресс-службе администрации губернатора Петербурга агентству ТАСС сообщили, что врачи из Северной столицы прибыли в Бодрум сегодня ночью.

21 августа главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Петербурга, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов связался с турецкими врачами в формате видеоконференции, а после рассказал, что пострадавшая находится в глубокой коме. У девочки сохранятся выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность. Копылов добавил, что турецким специалистам удалось добиться некоторых успехов, в частности, улучшить состояние дыхательной недостаточности.

Медики надеются, что сегодня девочку можно будет транспортировать, чтобы сделать КТ и МРТ. Петербургские власти готовы оказать семье пострадавшего ребенка всю необходимую помощь.

В страховой компании подтвердили, что данный случай был признан страховым, поэтому основные расходы на лечение и медицинское обслуживание семье возместят. Туристическая компания «Одеон турс» также оказывает помощь родственникам девочки, в частности, им предоставили услуги переводчика.