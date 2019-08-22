Эксперт предрекла России будущее фильма «Интерстеллар»

Москва, 22 августа. Развитие беспилотного транспорта приведет к сокращению на 60% числа водителей разных транспортных средств к 2030 году. Об этом заявила журналистам глава группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

По ее словам, чуть больше чем через 10 лет может произойти сокращение количества водителей.

«Я думаю, будет так, как в «Интерстеллар»: будут диспетчеры, агротехники, которые будут следить и настраивать параметры», — предрекла она будущее России в интервью РИА Новости.

Ускова обратила внимание на то, что вместо прежних профессий появятся новые, более творческие, а рутинную работу будет курировать искусственный интеллект. Она также выразила уверенность в том, что появятся новые интересные профессии, из-за которых человек не будет находиться в состоянии стресса.

По ее словам, главная задача искусственного интеллекта — ликвидировать рутинный труд.

«Я не знаю человека, которому было бы интересно стоять в пробке или работать на производстве, выполняя монотонные операции», — констатировала она.

«Интерстеллар» — научно-фантастическая лента режиссера Кристофера Нолана. В основе картины — путешествие группы научных сотрудников, которые используют обнаруженный пространственно-временной тоннель, чтобы обойти ограничения полета человека в космосе.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России разработал проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с учетом беспилотных машин.