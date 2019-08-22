Москва, 22 августа. Институт развития Интернета направил письмо на имя главы Минпросвещения России Ольги Васильевой с предложением ввести в качестве школьных факультативов уроки по киберспорту.

Российские школы могут ввести в программу уроки по World of Tanks, FIFA и Dota 2. Специалисты приложили к документу список игр, которые подойдут для занятий в школах. Среди предложенных экспертами игр есть футбольные симуляторы (FIFA 19), многопользовательские онлайн-игры (Dota 2, Starcraft II, World of Tanks, Minecraft) и другие. Как пишет ТАСС, факультативы помогут развивать стратегическое и логическое мышление у детей. Кроме того, эксперты уверены, что игры способны научить детей принимать быстрые решения, работать в команде.

Как считают авторы инициативы, включение компьютерных игр в образовательных процесс увеличит интерес школьников к учебе, поможет воспитать «здоровую культуру потребления игрового контента».

Ранее введение в школах уроков полового воспитания поддержали большинство россиян. По крайней мере, такую идею поддерживают 60% из 1,6 тысячи опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения жителей Российской Федерации. 21% россиян «полностью» и 39% «скорее» поддерживают введение уроков полового воспитания. Полностью не поддерживает инициативу 12% респондентов, еще 15% «скорее не поддерживают» появление таких учебных курсов».

Почти две трети респондентов считают, что сексуальное просвещение должно проводиться в средних классах, четверть опрошенных полагает, что лучшее время для знаний подобного рода — старшие классы.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 28 октября. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров, задействованных на территории страны.

Уровень сексуальной культуры большинства россиян не позволит ввести в школах уроки полового воспитания. Об этом заявил секретарь Российского научного сексологического общества Евгений Кащенко. По его словам, тема сексуальности и интимных отношений все еще остается частично табуированной. Именно это не позволит педагогам в школах обсуждать с учениками «деликатную» тему.

Он отметил, что согласно нормам закона, сцены в художественной литературе и кино, в которых содержится описание и изображение сексуальных отношений, запрещены для показа детям в возрасте до 16 лет.