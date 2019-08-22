В Госдуме отреагировали на идею Пентагона о включении в СНВ-3 всего нового оружия РФ

Соединенные Штаты не заинтересованы в сохранении СНВ-3, они демонстративно наращивают ядерный потенциал. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Идея Пентагона

В случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен будет включать все новое вооружение Российской Федерации. Такое заявление сделал глава Пентагона Марк Эспер.

«Ясно, что они (Россия. — Прим. ФАН) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США», — сказал он.

Кроме того, Эспер высказал предположение, что РФ обладает крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, которые подпадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и направлены в сторону Европы.

«Это плохо», — заявил глава Пентагона.

При этом Эспер не пояснил, каким образом можно объединить в один договор ракеты, которые подпадали под СНВ-3 и ДРСМД.

США не заинтересованы

Как отметил Юрий Швыткин, американцы показывают, что хотят решить проблемы СНВ-3, но вместе с тем Соединенные Штаты ищут причины не продлевать данный договор. Они в этом абсолютно не заинтересованы.

«То у США была задумка втянуть в СНВ-3 китайскую сторону, то теперь выдвигают какие-то другие требования. На мой взгляд, это подчеркивает их заинтересованность не продлевать данный договор. Россия, в отличие от Соединенных Штатов, не стремится к наращиванию ядерного потенциала. Они сегодня испытывают ракеты, еще раньше начали их изготовление (до официального выхода из ДРСМД). Поэтому если Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении архитектуры мировой безопасности, то им нужно идти по пути конструктивизма, а не деструктивизма, который они сегодня пытаются преподнести в рамках каких-либо заявлений», — пояснил Юрий Швыткин.

Ранее Пентагон опубликовал видеозапись испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Ракета поразила цель с расстояния более 500 километров.