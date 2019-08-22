Участнику массовых беспорядков Подкопаеву предъявили обвинение в нападении на полицейского

Москва, 22 августа. Участнику массовых беспорядков 27 июля в Москве Ивану Подкопаеву предъявили обвинение в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

По информации источника Федерального агентства новостей, Подкопаеву предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»).​​​​​​​

«До этого у него была только 212 статья. Сотрудники Росгвардии пострадали при распылении баллончика», — сообщил источник.

Напомним, в столице 27 июля прошел один из несанкционированных митингов «оппозиции». Его организаторами выступили сторонники скандального блогера Алексея Навального. Их не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и правой руки Навального Любови Соболь обнаружили почти 15% поддельных подписей, кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а в оденой из московских квартир она организовала настоящий штаб по рисовке подписей. По аналогичным незаконным схемам действовали и другие соратники Навального — Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

На несанкционированном митинге специально подготовленные участники вели себя крайне агрессивно: провоцировали сотрудников правоохранительных органов и росгвардейев, кидали в них бутылки, куски асфальта и мусорные баки. Полицейские вели себя профессионально, мягко и аккуратно, делая все возможное для обеспечения безопасности москвичей.

Примечательно, что больше 600 задержанных участников несанкционированной сходки оказались приезжими. Бывший начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку на незаконном митинге.

Ранее сообщалось, что городской суд Москвы оставил под стражей участника массовых беспорядков в Москве 27 июля Айдара Губайдулина, его задержали 9 августа по подозрению в участии в массовых беспорядках на незаконных митингах. Своей вины Губайдулин не признает, ему грозит от трех до восьми лет колонии.