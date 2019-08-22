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СКР начал проверку после пожара с одним погибшим на теплоходе в Петербурге

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СКР начал проверку после пожара с одним погибшим на теплоходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа. Доследственная проверка началась после пожара на теплоходе «Петр Чайковский», который загорелся утром в четверг на причале в Северной столице. Об этом заявили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По факту произошедшего инициирована проверка. На месте работают следователи, отмечается в сообщении.

Пожар на четырехпалубном лайнере «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной произошел примерно в 05.30 по московскому времени. Согласно данным МЧС, возгорание произошло в каюте механика, огонь удалось ликвидировать через 40 минут с помощью внутреннего пожарного водопровода на судне.

По версии МЧС, неисправность электрического оборудования или неаккуратное обращение с огнем рассматриваются в качестве приоритетных версий ЧП.

Как сообщал «Царьград», с борта теплохода на берег эвакуировали свыше 300 человек. Один человек, по данным МЧС, погиб в результате пожара. Он находился в каюте, где произошло происшествие, передает телеканал «360».

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