Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении России в G8

Москва, 22 августа. Спикер МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который связал вопрос о принадлежности Крыма с темой участия России в G8.

Ранее глава украинского государства Зеленский написал в Facebook, что после приостановления участия России в G8 «ничего не изменилось», а возвращение Украине Крыма, прекращение войны в Донбассе и освобождение задержанных моряков ВМСУ «будет реальным серьезным сигналом миру о том, что РФ готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

«Теперь про сигналы. Их ждут от вас. И не в соцсетях, а в реальности», — написала представитель дипломатического ведомства РФ на своей странице в Facebook.

Захарова обратила внимание на то, что если под «высокой дипломатией» понимают международные площадки, то наивысшей из них является Совет Безопасности ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики. Кроме того, дипломат напомнила, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе были поддержаны резолюцией Совбеза ООН и, значит, Украина должна их выполнить, сообщает «Царьград».

При этом Захарова предположила, что размещенный в соцсети пост Зеленский писал «под диктовку».

«Уважаемый господин президент Украины, вам подсунули бессмысленный набор букв», — потроллила она.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп согласился на предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году в Нью-Йорк. Ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключал возобновления формата G8, но отметил, что для Москвы это не самоцель.

Крым стал частью РФ после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».