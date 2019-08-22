Роскачество назвало лучшие модели электрочайников

Москва, 22 августа. Эксперты Роскачества протестировали электрочайники и назвали самые безопасные модели. Специалисты проверили 30 образцов в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей.

В исследовании участвовали электрочайники от 23 производителей из России, Польши, Китая и Турции. Все товары закупались в обычных магазинах, чтобы изготовитель не предоставил на проверку показательный образец. Программа испытаний включила 159 показателей качества и безопасности.

Эксперты протестировали приборы на электробезопасность. Плохо показал себя только чайник «Эльбрус», у которого не сработал автоматический выключатель. Также проверялось, насколько легко можно обжечься при использовании чайника. Выяснилось, что у модели Scarlett SC-EK18P44 выходил горячий пар из-под кнопки, а из чайника BBK EK 1705S выплескивалась вода, сообщает «ФедералПресс». Кроме того, плохо показал себя прибор Delta LUX DL-1057, у которого протекло дно.

Все 30 моделей проверялись на химическую безопасность. Ни один электрочайник не выделил в воду бор, хром, никель и свинец и не изменил исходный pH жидкости. Однако чайники Scarlett SC-EK18P44 (при первом кипячении), BBK EK 1705S (когда кипяченая вода отстоялась в течение 12 часов) и Centek СТ-1068 (при втором кипячении) выделили в воду органические образования, которые могут окисляться и образовывать в организме вредные вещества.

Отдельно специалисты Роскачества проверили приборы на выделение формальдегида. Эксперты вскипятили воду в каждом чайнике, оставили ее на 12 часов, а затем вновь нагрели. В результате восемь моделей из 30 выделили формальдегид в воду, причем в трех случаях концентрация химического вещества увеличивалась с каждым последующим кипячением.

«Формально, в отсутствие на сегодня в нашей стране законодательно установленных требований, выделяющийся из корпуса чайника формальдегид пока не может быть признан дефектом изделия. Однако, формальдегид вместе с кипяченой водой из таких изделий попадает в организм человека, причем в количествах, превышающих санитарно-эпидемиологические требования к водопроводной воде», — пояснил заместитель руководителя Роскачества Андрей Белоусов.

Кроме того, эксперты проверили каждый чайник на мощность потребляемой электроэнергии, на способность сохранять воду теплой в течение длительного времени и на уровень шума. Самыми тихими были признаны модели Endever KR-354, «Василиса» Т28-1800, Scarlett SC-EK27G22 и BBK EK 1720G, передает «Вечерняя Москва».

По совокупности факторов лучшими эксперты Роскачества признали электрочайники BBK EK 1720G, Moulinex BY282, 220-240V, 50-60Hz, 2000-2400W и винтажный чайник из нержавеющей стали Russell Hobbs. Также в топ-5 вошли Tefal KO331, 220-240V, 50-60Hz, 2000-2400W и Tefal KI400, 220-240V, 50-60Hz, 1850-2200W.

Отметим, что в Роскачестве призвали обязательно читать инструкцию после покупки электрочайника, чтобы соблюсти правила первого кипячения. Кроме того, специалисты рекомендуют кипятить за один раз только необходимое количество воды, не оставлять жидкость в чайнике и не нагревать воду повторно, чтобы избежать выделения вредных химических веществ.

Ранее в Роскачестве предложили изымать из магазинов товары с нарушением маркировки. Эта мера призвана защитить потребителей, которых производители пытаются ввести в заблуждение.