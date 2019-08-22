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Робот «Федор» сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно

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Робот «Федор» сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно

Москва, 22 августа. Российский робот «Федор» сообщил, что первая часть летных испытаний на пилотируемом корабле «Союз МС-14», который отправился на МКС 22 августа, прошла в штатном режиме. Соответствующую запись он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме», — подчеркивается в сообщении.

Робот отметил, что в настоящее время корабль находится на расчетной орбите, первая часть полета прошла штатно.

Напомним, российский робот «Федор» 22 августа на корабле «Союз МС-14» отправился на Международную космическую станцию с космодрома «Байконур». Перед отправкой на МКС он «завел» собственный микроблог в Twitter. 

Перед стартом «Федор» сказал «Поехали!», процитировав первого космонавта Юрия Гагарина. Планируется, что стыковка «Союза МС-14» с МКС пройдет 24 августа в 08.30 по московскому времени. Находясь в пути к орбите, «Федор» передал на Землю часть телеметрических данных. Также он рассказал о перегрузках во время космического полета к МКС. Однако, как уточнил «Федор», все они были штатными. 

Ранее глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин опубликовал в своем микроблоге в Twitter историю создания «Федора». Видео сопровождается музыкой популярной французской группы ROCKETS.

Бывший астронавт НАСА Скотт Келли, более года проживший на МКС, заявил, что роботы смогут оказать помощь человеку в освоении космоса, однако полностью заменить его не смогут.  По его словам, на орбите роботы, в том числе российский «Федор», в идеале облегчат жизнь экипажа.

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