Симферополь, 22 августа. Условия, выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским по возвращению России в G8, являются абсурдными и оскорбительными, заявил депутат Государственной думы РФ от Крыма Константин Бахарев. По его словам, Москва не торгует своими гражданами и территориями.

Ранее украинский президент заявил, что участие России в G8 будет возможно только после «возвращения» Крыма, а также прекращения гражданской войны в Донбассе​​​. Он сказал это в ответ на предложение американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Трамп во время беседы с главой Франции Эммануэлем Макроном уточнил, что поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице.

Госдума ответила на предложение Зеленского обменять Крым на участие в G8. Как пишет РИА Новости, Бахарев подчеркнул, что само предложение, что РФ может обменять более двух миллионов жителей Крыма на членство в какой-то международной структуре является абсурдным и оскорбительным.

«Россия не торгует своими гражданами и территориями», — добавил он.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.