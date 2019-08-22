Новая Зеландия назвала отвратительным факт продаж «манифеста» стрелка на Украине

Веллингтон, 22 августа. Новая Зеландия свяжется с властями Украины, на территории которой продается полный текст «манифеста» Брентона Тарранта, обвиняемого в кровавой расправе в городе Крайстчерч, где погибли почти полсотни человек. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Как отметила глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн, неонацисты продавали за 4 доллара полный текст 87-страничного тома, используя веб-сайт с зашифрованным мессенджером​​​.

«Я немедленно попросила дипломатическое ведомство связаться с властями Украиной», — подчеркнула она.

Ардерн назвала факт торговли этим «манифестом» «отвратительным», но добавила, что страна может контролировать лишь то, что происходит в пределах ее юрисдикции.

Напомним, в середине марта в двух мечетях Крайстчерча произошла массовая стрельба, в результате которой, согласно информации полиции, погибли 50 человек, более 50 получили различные ранения. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее террористическим актом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.

Как сообщал телеканал «360», полиция Новой Зеландии организовала программу по скупке оружия у населения. Проект запустили в середине прошлого месяца.