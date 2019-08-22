Корнилов оценил реакцию Зеленского на возможное возвращение России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский, делая заявления о возможном возвращении России в «Большую восьмерку», явно наслушался украинской пропаганды. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский прокомментировал возможность возвращения Российской Федерации в G8. По его мнению, это будет возможно только после «возвращения» Крыма и прекращения конфликта на территории Донбасса.

Как считает Зеленский, подобные шаги со стороны Москвы, как и освобождение украинских граждан, которые находятся в тюрьмах и СИЗО, станут «настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возобновления формата G8.

«Наслушался украинской пропаганды»

Владимир Корнилов, заметил, когда прочитал заявление Зеленского, то у него сложилось впечатление, что это пишет лидер «Большой семерки».

«Видимо, Зеленский действительно еще не разобрался во всех своих полномочиях, наслушался украинской пропаганды о том, что Украина является пупом Земли, насмотрелся на глобус Украины. Поэтому свято уверен, что ему и определять состав G8, G20, Совбеза ООН и прочих мировых структур. Великий Зеленский «поставил на вид» каким-то [президентам США и Франции] Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону в связи с их заявлениями о возможности возвращения России в G8. Наверняка Трамп теперь рыдает и кается в связи со своим поспешным заявлением», — пояснил Владимир Корнилов.

По мнению политолога, нет ничего плохого или страшного в том, чтобы Россия вернулась в G8. Хотя бы в качестве дополнительной площадки для общения с мировыми лидерами.

«Но ставить это какой-то сверхзадачей, целью внешней политики России уж точно смысла нет. Есть прекрасная площадка в рамках «Большой двадцатки» и ее достаточно для ведения диалога в многостороннем формате. Поэтому, если пригласят — можно и поучаствовать. Нет — не велика беда», — заключил Владимир Корнилов.

Заметим, на территории Донбасса в 2014 году началась кровопролитная гражданская война после государственного переворота в Киеве. Жители юго-востока путем референдума провозгласили независимость от центральной власти, сформировав Донецкую и Луганскую Народные Республики. По последним данным ООН, всего в Донбассе погибли свыше 13 тысяч человек. Российская Федерация не является участником конфликта, но оказывает гуманитарную помощь жителям республик.