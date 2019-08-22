Роспотребнадзор напомнил россиянам об инфекциях в экзотических странах

Москва, 22 августа. Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам России об опасных инфекциях, которыми можно заразиться во время путешествий по экзотическим странам. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что в последнее время российские туристы все чаще покупают билеты в экзотические страны, в том числе в Таиланд, Конго, Вьетнам, Индию, на Шри-Ланку, острова Индонезии и ЮАР.

«Самые распространенные заболевания, которыми можно заразиться во время поездки и пребывания в экзотических странах, являются: малярия; различные лихорадки; брюшной тиф; гепатит А; холера; чума», — подчеркивают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что важно перед поездкой в ту или иную экзотическую страну поинтересоваться об эпидемиологической ситуации на ее территории. Кроме того, необходимо узнать и о туристической фирме, которая занимается организацией поездки. Также специалисты советуют перед путешествием сделать профилактические прививки против распространенных в выбранной стране инфекций.

Согласно информации Роспотребнадзора, существует обязательный перечень прививок, без которых въезд на территорию ряда государств невозможен. Чаще всего это ограничение распространяется на те страны, где имеет место быть неблагополучная ситуация по желтой лихорадке. Для того, чтобы все-таки попасть туда в обязательном порядке нужно сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.

Кроме того, существует список стран, в которых прививки не являются обязательными, однако их наличие желательно ввиду неблагоприятной инфекционной обстановки. Провести вакцинацию, в частности, против брюшного тифа, столбняка, вирусных гепатитов и менингококковых инфекций можно в коммерческих медицинских центрах или в центральных прививочных пунктах.

Эксперты ведомства подчеркнули, что в случае появления симптомов заболевания, необходимо не откладывать визит в больницу, «так как мы, славяне, подобные заболевания переносим гораздо тяжелее, чем коренные жители экзотических стран».