Экипаж совершившего жесткую посадку в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам

Красноярск, 22 августа. Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который совершил жесткую посадку в Нижнеангарске утром 27 июня, представили к государственным наградам. Об этом сообщили в правительстве Бурятии.

Напомним, в день трагедии Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, однако вскоре экипаж подал сигнал бедствия, и самолет вернулся в аэропорт. Во время приземления Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием, после чего загорелся, передает НСН.

На борту воздушного судна находились 43 пассажира и четыре члена экипажа. Командир самолета Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов оказались зажаты в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов пытался эвакуировать их, однако командир и бортмеханик находились без движения. В результате Сазонов покинул воздушное судно через аварийный люк, а Коломин и Барданов погибли.

Бортпроводник Елена Лапуцкая эвакуировала пассажиров через багажную дверь. После ЧП с самолетом 39 человек обратились за медицинской помощью.

«За проявленное мужество и профессионализм экипаж самолета представлен к государственным наградам. Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к Ордену мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова. В данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента РФ в Сибирском федеральном округе», — сообщили РИА Новости в правительстве Бурятии.

Ранее СМИ сообщили, что вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил президенту РФ Владимиру Путину наградить Елену Лапуцкую за спасение жизней пассажиров, передает телеканал «360». Однако вскоре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не получали подобного предложения.