Глава МПК уверен, что сборная РФ выступит на токийской Паралимпиаде-2020

Москва, 22 августа. Преград для выступления сборной России на токийской Паралимпиаде-2020 нет. Об этом рассказал глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

В феврале текущего года МПК условно восстановил права Паралимпийского комитета России (ПКР), что открыло сборной страны дорогу на международный старт. Однако в течение трех лет российские паралимпийцы будут находиться под тщательным контролем со стороны антидопинговых инспекторов, что является основным условием восстановления прав российской организации.

По словам Парсонса, Россия выступит на Играх в Японии. Он отметил, что участие россиян имеет огромное значение не только для РФ, но и для всего паралимпийского движения, передает ТАСС.

«Паралимпийский комитет России находился в особом статусе, но напряженная совместная работа в конечном итоге позволила зимой принять решение об условном снятии дисквалификации», — подчеркнул глава международной организации.

Он также обратил внимание на то, что на сегодняшний день ПКР реализует эффективную антидопинговую политику.

Напомним, три года назад ПКР лишили прав из-за результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с канадским юристом Ричардом Маклареном. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на бразильских Играх-2016. В прошлом году на Паралимпиаде в Пхенчхане россияне выступали под нейтральным флагом.