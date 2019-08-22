Актер Башаров мечтает о возвращении бывшей супруги

Москва, 22 августа. Российский актер Марат Башаров, который в четверг отмечает 45-летний юбилей, все еще надеется о возвращении бывшей супруги.

Как напоминает Kp.ru, артист театра и кино прославился не только своими выдающимися актерскими способностями, но и скандалами, которые большей частью связаны с взаимоотношением с женщинами.

К слову, развод с первой супругой — агентом Елизаветой Круцко прошел гладко, они сохранили дружеские отношения ради общей дочери Амели, а вот расставания со второй и третьей женами были бурными.

Вторая супруга Башарова Екатерина Архарова обвинила супруга в рукоприкладстве, после чего подала на развод. Подобная история повторилась в третьем браке с Елизаветой Шевырковой, в котором у Марата родился сын Марсель.

Уже бывшая супруга отсудила у актера квартиру в Москве, сам же Башаров перебрался в загородный дом, который построил во времена, когда был холостяком.

Как рассказали друзья артиста, несмотря на все скандалы и трудности, он всем сердцем хочет наладить отношения с экс-супругой — это главное желание, которое Башаров загадал ко дню рождения.

«У Марата прекрасная жена, и я надеюсь, что у них все будет хорошо. Насколько я знаю, все идет к воссоединению семьи. Сейчас это его главное желание», — рассказала коллега Башарова Юлия Галкина.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июня стало известно, что бывшая супруга актера Марата Башарова Елизавета сбежала с сыном в Доминикану. Женщина сообщила, что решила уволиться с работы и исполнить мечту ребенка — пожить у моря.